Forza Horizon 4 için Bir Saatlik Oynanış Videosu

Geçtiğimiz ay düzenlenen E3 2018 kapsamında oyunseverlere sunulan ve pek çok oyuncunun ilgi odağına giren yeni Forza Horizon 4'ten bir saatlik oynanış videosu geldi. Bir saatlik oynanış videosunda dinamik mevsim sisteminin yaşanması dikkat çekti.

Microsoft'un tanıttığı ve Turn 10 Studios'un geliştirdiği Forza Horizon 4, yine mükemmel görüntülere yer veriyor. 450'yi aşkın yarış arabasına sahip olacak oyunun oynanış videosunda İngiltere'nin sonbaharlı havasına konuk oluyoruz. Özellikle yere dökülen yapraklar, ara ara yağan yağmur başarılı bir izlenim sunuyor.

Ancak oyuncuların en büyük sıkıntısı, Forza Horizon 4'ün bir önceki selefiyle benzer olacağı düşüncesiydi. Fakat yeni oyunun hikayesiyle, oynanışıyla, haritasıyla evrim yaşadığı görülmüş oldu. Bulunduğu bölgenin özelliklerini çok iyi yansıtmayı başaran Forza Horizon serisinin bir önceki sürümde Avustralya topraklarına gitmiştik.

Dinamik mevsim sistemiyle her an farklı bir bölgede olduğunuzu hissettiren Forza Horizon 4'ün Xbox One, Xbox One S, Xbox One X ve Windows 10 bilgisayarlar için sunulacağını belirtmek gerekiyor. 2 Ekim Salı günü tüm oyunculara sunulacak olan yeni yarışın fiyat etiketi ise 60 dolar olarak belirlenmiş.

Peki ya siz Forza Horizon 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!