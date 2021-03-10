Forza Horizon 4 Steam Versiyonu Uygun Fiyattan Satışta

Steam kullanıcısı olup da Forza Horizon serisinin son oyununu henüz oynamamışsanız, işte size büyük fırsat. Forza Horizon 4 Steam versiyonu satışa sunuldu. Hem de çok uygun bir fiyattan! Almaya meyilliyseniz, acele etmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Çünkü Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'da olduğu gibi bir fiyat artışı yaşanabilir.

Yarış oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Forza Horizon serisinin ilki 2012 yılında Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Adını veren festivalin etrafında dönen oyunun büyük ilgi çekmesi ve incelemelerden de oldukça yüksek puanlar alması, haliyle devam oyunları için de kapıyı aralamıştı. Geliştiriciliği Playground Games tarafından yapılan serinin şimdilik son oyunu olan Forza Horizon 4, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde PC (Microsoft Store) ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Bizleri Büyük Britanya topraklarına götüren Forza Horizon 4, oynanış olarak seride ilk kez haftalık olarak gerçekleşen mevsim geçişlerini sunan oyun olma özelliğin taşıyor. Oynanışa bir nebze de olsa etkisi olan dört mevsimi de görebilmenin dışında, yedi yüzden fazla lisanslı araba, paylaşımlı dünya sayesinde yetmiş ikiye kadar oyuncu desteği, Horizon Promo ve hızlı seyahat imkanı sunan yeni eşyalar, arabalar ve oynanış takviyeleri (perk’ler) açabileceğiniz oyun içi evler alabilmeyi de mümkün kılıyor. Ayrıca Forza Horizon 3 oyunundaki çark çevirerek arabalardan oyun içi kredilere kadar çeşitli ödüller kazanabildiğiniz sistem ve oyun içi mağaza olan Forzathon da yine Forza Horizon 4 oyununda bulunanlar oluyor.

Bunların dışında, çıkışı sonrasında oldukça uzun bir süre desteklenen yarış oyunu için Forza Horizon 4 Car Pass, VIP Üyeliği, Formula Drift Araç Paketi, Best of Bond Araç Paketi ve Servet Adası ile LEGO Speed Champions ve Battle Royale türündeki Eleyici ve Hot Wheels Legends olmak üzere sürüsüne bereket eklenti ve mod yayınlanmıştı.

Forza Horizon 4 Steam Versiyonu Fiyatı Ne Kadar?

Açık dünya yarış oyununun Steam versiyonu geçtiğimiz saatlerde satışa sunuldu. Buradan ulaşabileceğiniz sayfasına bakıldığında, standart versiyonun 92 TL, Deluxe versiyonunun 125 TL ve Ultimate versiyonunun da 150 TL gibi kaçırılmayacak bir fiyattan satıldığını görülebiliyor. Microsoft mağazasında standart sürümünün 469 TL gibi uçuk bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, ne derece uygun olduğunu net olarak görebilmek mümkün oluyor. Eğer almak gibi bir düşünceniz varsa, olası bir zamlanmaya karşı hemen kapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Çapraz platform desteğinin de sunulduğu açık dünya yarış oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Forza Horizon 4 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya yükseği

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri