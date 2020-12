Forza Horizon 4 için Super7 Adıyla Yeni Bir Mod Geliyor

Sevilen açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, bugün yeni bir oyun moduna kavuşacak. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere odaklanılacak olan Forza Horizon 4 Super7 modu, gün içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Detaylar haberimizde.

Şu anda yeni Fable oyunu üzerinde çalışan Playground Games tarafından geliştirilmiş olan Forza Horizon 4, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Her seferinde farklı bir ülkeyi ziyaret ettiğimiz serinin son oyunundaki yeni durağımız ise Birleşik Krallık olmuştu. Birer hafta arayla dört farklı mevsimi yaşadığımız Forza Horizon 4 için aradan geçen iki seneden fazla sürede, birçok yeni güncelleme ve Eleyici ve LEGO Hız Şampiyonları modları ve Servet Adası bölgesi dahil yeni içerikler yayınlanmıştı. Ne var ki serinin güncel oyunu henüz bir kenara atılmış değil. Geliştirici stüdyo, bugün gün içerisinde yeni bir oyun modunu daha oyuncuların beğenisine sunacak.

Forza Horizon 4 Super7 Modu Nasıl Olacak?

Microsoft ve Playground Games tarafından yapılan duyuru ile bugün yayınlanacak olan güncelleme ile Super7 isimli bir mod, Forza Horizon 4 oyununa ücretsiz olarak eklenecek. Yaşayacağımız keyifli anlara yenilerini ekleyecek olan bu mod, detaylarına göre kullanıcıların yaratıcılıklarını ön plana çıkartacak. Öyle ki Blueprint Builder ile LEGO Hız Şampiyonları ve Servet Adası dahil haritadaki herhangi bir yerde çeşitli engeller, rampalar ve daha başka şeyler kullanarak kendi parkurunuzu oluşturabileceksiniz.

Bütün oyuncuların oluşturdukları parkurlar bütün oyuncular ile paylaşılacak. Yani başkaları sizin, siz de başkalarının oluşturdukları parkurları deneyimleyebileceksiniz. Her defasında, her biri rastgele seçilmiş yedi parkurdan oluşan bir parti karşınıza çıkacak. Hepsini es geçebilmeniz mümkün olacak ama eğer tamamında başarılı olursanız, 1924 Austin Seven dahil oyun için farklı özel ödüller sizleri bekliyor olacak.

Super7 modu içerisinde bir de arama motoru bulunacak. Bu sayede, oynadığınızda keyif aldığınız bir parkuru daha sonradan tekrar tekrar oynayabilmeniz de mümkün olacak.

Bugün gün içerisinde ücretsiz olarak yayınlanacak olan Horizon Super7 modunun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.