Forza Horizon 4'ün Mevsimlerine Yakından Bakalım

Microsoft, Forza Horizon 4 için yeni videolar yayınladı. Yeni videolarda oyundaki mevsimlere yakından bakma şansı yakalıyoruz.

Dönemin en iyi yarış oyunu olarak bilinen Forza Horizon 4 için videolar gelmeye devam ediyor. Geliştirici ekip sürekli olarak oyun içinden videolar yayınlıyor. Bu sayede oyunseverlerin kafasında soru işaretleri kalmamış oluyor ve bu da satın alımı kolaylaştırıyor.

E3 2018'de duyurulan Forza Horizon 4, diğer oyunlarına göre daha iyi olacak. İlk yayınlanan duyuru videosunda da grafik kalitesinde üst düzeyde bir oyun görmüştük. Forza Horizon 4 son derece gelişmiş bir oyun olacak. Forza Horizon 4'de sadece bir mevsim bulunmayacak. Bütün mevsimleri oyun içerisinde görebileceğiz. Hatta bu mevsimlerin geçişlerine bile tanık olma şansına sahibiz.

Microsoft'un yayınladığı videolarda da oyundaki mevsimlere değinilmiş. Her mevsimden 1 saate yakın oynanış videosu yayınlayan Microsoft, oyuncuların aklındaki en büyük soru işaretini bu şekilde gidermiş oldu. Aşağıdaki videolardan oyundaki mevsimlerin görünüşünü inceleyebilirsiniz.

Sonbahar mevsimi:

Kış mevsimi:

Yaz mevsimi:

450'den fazla aracı sahip olacak olan Forza Horizon 4, 2 Ekim'de raflardaki yerini alacak.