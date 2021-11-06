Forza Horizon 5 4K Oynanış Videosu Ağızları Açık Bıraktırdı!

Bir YouTuber tarafından Forza Horizon 5 4K oynanış videosu yayımlandı. Paylaşılan video, RTX 3080 ve 3070 ekran kartlarının Forza Horizon 5 performansı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Forza Horizon 5 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

OrcCorp isimli YouTube kanalına sahip olan bir kullanıcı, RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarının Forza Horizon 5 oyununda nasıl performans sergileyeceğini gözlemlemek için bir test gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test esnasında oyun çok düşük, düşük, orta, yüksek, ultra ve extreme ayarlar seçildi.

YouTuber tarafından paylaşılan videoya baktığımızda NVIDIA GeForce RTX 3080 isimli ekran kartının 4K çözünürlük ve extreme ayarlarda 70-80 FPS civarında oynatabildiğini görüyoruz. RTX 3070 ekran kartı ise yarış oyununu aynı ayarlarda ortalama 59 FPS'te oynattı.

Merak içerisinde beklenen yarış oyunu, 4K çözünürlük ve en yüksek ayarlarda inanılmaz etkileyici görünüyor. Popüler video paylaşım hizmeti YouTube üzerinden paylaşılan oynanış videosu 25 dakika 14 saniye uzunluğunda. OrcCorp tarafından yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Forza Horizon 5 Ne Zaman Çıkacak?

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyunu, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Yarış oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.