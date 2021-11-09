Bir Discord Özelliği Forza Horizon 5 Çökme Sorununa Neden Oluyor
Discord'da yer alan bir özelliğin Forza Horizon 5 çökme sorununa yol açtığı ileri sürüldü. İşte yarış oyununda yaşanan çökme sorununa ilişkin tüm ayrıntılar!
Bazı oyuncular Forza Horizon 5 çökme sorunu ile karşı karşıya kaldı. Oyuncular, çökme sorununun Discord'da yer alan bir özellikten kaynaklandığını ileri sürdü. Peki, Forza Horizon 5 neden çöküyor? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.
Forza Horizon 5 Çökme Sorunu Nasıl Çözülür?
Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun PC sürümünü oynamak isteyen bazı oyuncular, çökme sorunu ile karşı karşıya kaldı.
Forza Horizon 5 Grafikleri Gerçeklikle Kıyaslandı
Forza Horizon 5 araba ve yarış tutkunları için nefes kesici atmosferleri bünyesinde barındırıyor. Son dönemlerde oyunlarla, oyunların geçtiği gerçek mekanların kıyaslamalarına sıklıkla tanıklık ediyoruz.
Reddit'te bazı kullanıcılar, oyundayken Discord'un ekran paylaşımı özelliğini aktif ettiğinde çökme sorununun yaşandığını dile getirdi. Bazı oyuncular çökme sorununun yaşanmaması için Discord'u yönetici olarak çalıştırmayı denedi ancak bu yöntem sorunun çözülmesini sağlamadı. Çökme sorunu ile karşı karşıya kalan oyuncuların bir kısmı, söz konusu oyunun çökmesini önlemek için Discord'un Canary sürümünü indirdi.
Popüler sohbet uygulamasındaki bir özelliğin oyunun çökmesine neden yol açtığı ile ilgili resmi bir bilgi mevcut değil. Reddit'teki bir kullanıcı, hile önleme yazılımının çökme sorununa neden olduğunu ileri sürdü. 2018 yılında piyasaya sürülen Forza Horizon 4'te de aynı nedenden dolayı çökme sorununun yaşandığı belirtildi.
Forza Horizon 5 destek sayfasında oyunun başlatılamamasına ya da oyun oynarken çökmesine neden olabilecek programlar arasında Discord da yer alıyor. Listede OBS, Xsplit, MacType, Logitech G Hub, MSI Afterburner gibi programlar da bulunuyor. Destek sayfasında çökme sorununa neyin yol açabileceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.
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