Bir Discord Özelliği Forza Horizon 5 Çökme Sorununa Neden Oluyor

Bazı oyuncular Forza Horizon 5 çökme sorunu ile karşı karşıya kaldı. Oyuncular, çökme sorununun Discord'da yer alan bir özellikten kaynaklandığını ileri sürdü. Peki, Forza Horizon 5 neden çöküyor? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Forza Horizon 5 Çökme Sorunu Nasıl Çözülür?

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun PC sürümünü oynamak isteyen bazı oyuncular, çökme sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Reddit'te bazı kullanıcılar, oyundayken Discord'un ekran paylaşımı özelliğini aktif ettiğinde çökme sorununun yaşandığını dile getirdi. Bazı oyuncular çökme sorununun yaşanmaması için Discord'u yönetici olarak çalıştırmayı denedi ancak bu yöntem sorunun çözülmesini sağlamadı. Çökme sorunu ile karşı karşıya kalan oyuncuların bir kısmı, söz konusu oyunun çökmesini önlemek için Discord'un Canary sürümünü indirdi.

Popüler sohbet uygulamasındaki bir özelliğin oyunun çökmesine neden yol açtığı ile ilgili resmi bir bilgi mevcut değil. Reddit'teki bir kullanıcı, hile önleme yazılımının çökme sorununa neden olduğunu ileri sürdü. 2018 yılında piyasaya sürülen Forza Horizon 4'te de aynı nedenden dolayı çökme sorununun yaşandığı belirtildi.

Forza Horizon 5 destek sayfasında oyunun başlatılamamasına ya da oyun oynarken çökmesine neden olabilecek programlar arasında Discord da yer alıyor. Listede OBS, Xsplit, MacType, Logitech G Hub, MSI Afterburner gibi programlar da bulunuyor. Destek sayfasında çökme sorununa neyin yol açabileceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan