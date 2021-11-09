Forza Horizon 5 Grafikleri Gerçeklikle Kıyaslandı

Forza Horizon 5 araba ve yarış tutkunları için nefes kesici atmosferleri bünyesinde barındırıyor. Son dönemlerde oyunlarla, oyunların geçtiği gerçek mekanların kıyaslamalarına sıklıkla tanıklık ediyoruz. Bunlardan en yenisi, Forza Horizon 5'in grafiklerini gerçeklikle kıyaslıyor.

Forza Horizon 5'in Grafikleri Nasıl Görünüyor?

Meksika'da geçen Forza Horizon 5, Meksika'nın bazı ikonik mekanlarına ev sahipliği yapıyor. ElAnalistaDeBits tarafından yayınlanan yeni bir video, gerçek hayattaki görüntüleri oyundaki görüntülerle yan yana getirerek kıyaslamaya sokuyor. Sonuçlar ise epey şaşırtıcı türden.

Forza Horizon 5 Hakkında

Efsanevi Horizon Maceranız sizi bekliyor! Dünyanın en harika arabalarından yüzlercesiyle birlikte sınırsız, eğlenceli sürücülük aksiyonuyla Meksika'nın capcanlı ve her daim gelişmekte olan açık dünya manzaralarını keşfedin. Meksika'nın capcanlı ve her daim gelişmekte olan açık dünya manzaraları eşliğinde, dünyanın en iyi araçlarının yüzlercesiyle beraber sınırsız, eğlenceli sürücülük aksiyonuyla dolu nefes kesici seferlere önderlik edin.

Çarpıcı kontrasta ve güzelliğe sahip bir dünyayı keşfedin. Canlı çölleri, yemyeşil ormanları, tarihi şehirleri, gizli harabeleri, el değmemiş plajları, geniş kanyonları ve karlı kaplı yüksek volkanik dağı keşfedin. Sevdiğiniz aktivitelere katılım yapmanız üzerine sizi ödüllendiren yüzlerce mücadeleyi içeren yoğun bir karşılaşmanın içine dalıverin. Yeni karakterlerle tanışın ve onların Horizon Hikâyelerinin akıbetini belirleyin.

Meksika'nın benzersiz, dinamik mevsimleri her hafta dünyayı değiştirirken yükselen toz fırtınaları ve şiddetli tropikal fırtınalar gibi hayranlık uyandıran hava durumu olaylarına şahit olun. Yeni etkinlikler, mücadeleler, koleksiyon eşyaları, ödüller ve keşfedilmeyi bekleyen bölgeler için oyuna sık sık uğrayın. Her sezon biri diğerine asla bezemeyecek şekilde eşsiz olacak.

Diğer oyuncularla takım oluşturun. Sizi ve arkadaşlarınızı aksiyonun içine çeken ve menüler, yükleme ekranları veya lobiler olmadan eğlenmenizi sağlayan keyifli, üst düzey mücadelelerden oluşan ve ardı ardına devam eden eğlenceli bir serinin tadını çıkarmak için Horizon Arcade'e girin. Horizon Açık'ta ve Turlarda yeni arkadaşlar edinin, yeni topluluk hediye paylaşımıyla yaratıcılığınızla oluşturduğunuz eserlerinizi paylaşın.

Özel yarışlar, mücadeleler, gösteriler ve tamamen yepyeni oyun modları yaratmak da dâhil olmak üzere, güçlü, yeni EventLab oyun araç setiyle kendi eğlence anlayışınıza hitap eden eserler oluşturun. Açılır tavanları açma ve kapama imkânı, fren kaliperlerini boyama ve daha fazlasını içeren yeni seçeneklerle araçlarınızı her zamankinden daha çeşitli şekillerde özelleştirin. Toplulukla, oluşturduğunuz özel eserleri paylaşmak için yeni Hediye Paketleri özelliğini kullanın.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5 4460 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5 4460 / AMD Ryzen 3 1200 Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / AMD RX 470

Nvidia GTX 970 / AMD RX 470 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 110 GB Kullanılabilir Alan

110 GB Kullanılabilir Alan İşletim Sistemi: Windows 10

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimler