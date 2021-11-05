Forza Horizon 5 İnceleme Puanları ile Heyecanlandırdı

Forza Horizon 5 inceleme puanları açıklandı. Paylaşılan puanlar, yarış oyununu bekleyen çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Merak içerisinde beklenen yapımın metascore'u 91 olarak açıklandı.

Forza Horizon 5 İnceleme Puanları Yayımlandı

Metascore: 91 puan

Vgames: 100 puan

Impulsegamer: 100 puan

Areajugones: 100 puan

Stevivor: 100 puan

MondoXbox: 100 puan

GamingBolt: 100 puan

Windows Central: 100 puan

TheGamer: 100 puan

GamesRader: 100 puan

IGN: 100 puan

VGC: 100 puan

Game Informer: 95 puan

PlaySense: 95 puan

The Games Machine: 95 puan

Press S tart Australia: 95 puan

Atomix: 93 puan

Vandal: 92 puan

Xbox Achievements: 92 puan

GameSpot: 90 puan

Gfinity: 90 puan

Metro GameCentral: 90 puan

GameMAG: 90 puan

Inverse: 80 puan

GamesBeat: 80 puan

ZTGD: 80 puan

Pure Xbox: 80 puan

Guardian: 80 puan

VideoGamer: 80 puan

Digital Trends: 80 puan

Playground Games tarafından geliştirilen video oyununun inceleme puanları paylaşıldı. İnceleme puanları ile çok sayıda oyuncunun heyecanlanmasını sağlayan yarış oyununun metascore'u 91 olarak açıklandı.

Forza Horizon 5 Ne Zaman Çıkacak?

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyunu, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Yarış oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.