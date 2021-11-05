Forza Horizon 5 İnceleme Puanları ile Heyecanlandırdı
Forza Horizon 5 inceleme puanları paylaşıldı. İşte dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızla beklenen video oyununa ilişkin tüm ayrıntılar!
Forza Horizon 5 inceleme puanları açıklandı. Paylaşılan puanlar, yarış oyununu bekleyen çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Merak içerisinde beklenen yapımın metascore'u 91 olarak açıklandı.
Forza Horizon 5 İnceleme Puanları Yayımlandı
- Metascore: 91 puan
- Vgames: 100 puan
- Impulsegamer: 100 puan
- Areajugones: 100 puan
- Stevivor: 100 puan
- MondoXbox: 100 puan
- GamingBolt: 100 puan
- Windows Central: 100 puan
- TheGamer: 100 puan
- GamesRader: 100 puan
- IGN: 100 puan
- VGC: 100 puan
- Game Informer: 95 puan
- PlaySense: 95 puan
- The Games Machine: 95 puan
- Press S tart Australia: 95 puan
- Atomix: 93 puan
- Vandal: 92 puan
- Xbox Achievements: 92 puan
- GameSpot: 90 puan
- Gfinity: 90 puan
- Metro GameCentral: 90 puan
- GameMAG: 90 puan
- Inverse: 80 puan
- GamesBeat: 80 puan
- ZTGD: 80 puan
- Pure Xbox: 80 puan
- Guardian: 80 puan
- VideoGamer: 80 puan
- Digital Trends: 80 puan
Elden Ring Oynanış Videosu Yayımlandı
Elden Ring oynanış videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun videosu, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.
Playground Games tarafından geliştirilen video oyununun inceleme puanları paylaşıldı. İnceleme puanları ile çok sayıda oyuncunun heyecanlanmasını sağlayan yarış oyununun metascore'u 91 olarak açıklandı.
Forza Horizon 5 Ne Zaman Çıkacak?
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyunu, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan
Yarış oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.
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