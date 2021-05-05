Forza Horizon 5 Hakkında Önemli İddia Ortaya Atıldı

Forza Horizon 5 hakkında önemli iddia ortaya atıldı. Görünüşe göre serinin yeni oyunun geçeceği belli oldu. Peki yeni Forza Horizon bizi nereye götürecek? Detaylar haberimizde.

Xbox konsollarının amiral gemilerinden bir tanesi olan Forza Horizon serisinin ilki, 2012 yılında satışa sunulmuştu. Playground Games tarafından geliştirilmiş ve Turn 10 Studios’un da yardımcı konumunda bulunduğu seri, bizleri dünyanın dört bir yanına götürmüş ve adını veren Horizon Festivali etrafında dönen birçok etkinlikte diğer yarışçılar ile rekabete sokmuştu. Son olarak 2018 yılında çıkmış ve Mart ayında Steam mağazasına da gelmiş olan Forza Horizon 4, halen güncelliğini koruyor. Ancak bizler tabi ki sıradaki oyunu da büyük bir merakla bekliyoruz.

Geçmişte Forza Horizon 5 için birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta bu defa Japonya topraklarına gideceğimiz de söylenmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ama yakın bir zaman önce oyunun nerede geçeceğine dair önemli bir yerde yeni bir iddia geldi.

Forza Horizon 5 Meksika’da Geçecek İddiası

Windows Central sitesinden Jez Corden, Twitter hesabından günün birinde Meksika’ya gitmeyi istediğine dair bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ise VentureBeat sitesinden Jeff Grubb ise bu paylaşıma alıntı yaparak ücretsiz İspanyolca dersleri almakta olduğunu belirtti.

I'm doing my Duolingo Spanish lessons as well.

el coche va vroom https://t.co/14xkqZy6PL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 24, 2021

Bu paylaşımların ilk başta hiçbir şeyle alakası yokmuş gibi görünse de, Iron Lords Podcast Youtube kanalındaki bir yayınına katılan Jeff Grubb burada Twitter paylaşımlarına dikkat çekti. Söylediğine göre ilgili paylaşımlar Forza Horizon 5 ile ilgiliymiş ve oyun bizi Meksika topraklarına götürecekmiş. Söylentinin her zaman Japonya odaklı olduğunu söyleyen Grubb, uzun zaman önce sahte ekran görüntüleri gördüğünü sözlerine ekledi. Zaten bu görüntülerin sahte olduğu da çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Yakın bir önce Jez Corden’ın paylaşımını gören Jeff Grubb’a birkaç kaynak da yeni Forza Horizon oyununun Meksika’da geçeceğine dair bir bilgi aktarımı yapılmış.

Şu an için elbette Microsoft tarafından resmi bir açıklama olmadığı için, bu bilgiyi söylenti olarak saymakta fayda var. Ancak Jeff Grubb son olarak Mass Effect Legendary Edition hakkında geçmişte birçok bilgiyi resmi duyurusundan önce bizlere sunmuş ve en nihayetinde de bu bilgiler doğru çıkmıştı. Haliyle Forza Horizon 5 oyununun Meksika’da geçeceğine dair bu bilgiye bir bakıma doğru olarak da bakabiliriz.

Son olarak, Kasım ayı içerisinde başka bir açıklamaya yapmış olan Grubb, Forza Horizon 5’in bu yıl içerisinde satışa sunulacağını ve bu nedenle de birer yıl arayla dönüşümlü olarak satışa sunulan Forza Horizon ve Forza Motorsport oyunlarının bu döngüsünün bozulabileceğini söylemişti. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.