Forza Horizon 5 Oyuncu Sayısı ile Daha Çıkmadan Dudak Uçuklattı!

Forza Horizon 5 oyuncu sayısı ile şaşırttı. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği yarış oyunu, daha çıkmadan yüz binlerce oyuncu tarafından oynanıyor. Forza Horizon 5'e ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Forza Horizon 5 Oyuncu Sayısı 800 Bine Ulaştı

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek ancak premium sürümünü satın alan oyunculara 5 Kasım 2021 itibarıyla oyuna erişim imkanı verildi.

Yarış oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin kütüphanesine eklenecek. Bu durumun oyunu satın alan oyuncu sayısını düşürebileceğini düşünebilirsiniz ancak yarış oyunu büyük bir başarının altına imza attı.

Hall of Fame liderlik tablosuna göre Forza Horizon 5, 800 bin oyuncu tarafından oynanıyor. Bu, oyunun henüz çıkmadan 36 milyon dolar ile 79 milyon dolar arasında hasılat elde ettiği anlamına geliyor.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyununun geçtiğimiz günlerde inceleme puanları yayımlanmıştı. Oyunun incelemeleri puanları oldukça yüksekti. Öyle ki yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan yarış oyununun metascore'u 91 olarak açıklanmıştı.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Yarış oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.