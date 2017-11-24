Forza Horizon Stüdyosu GTA 5'in Bazı Geliştiricilerini Bünyesine Kattı

Forza Horizon adlı çok sevilen yarış oyunu serisinin geliştiricisi olan Playground Games, birkaç ay önce bir açık dünya rol yapma (rpg) oyunu üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Bu yeni oyun hakkında henüz pek bir bilgi yok iken, stüdyonun çalışmaları hızlandırdığını duyuyoruz. Bugüne kadar sadece Forza Horizon serisini geliştiren firmanın ilk farklı türdeki oyunu için oyuncular da oldukça merak içerisinde. PCGamesN adlı kaynağa göre ise Playground Games, Grand Theft Auto V'in, Metal Gear Solid'in ve Hellblade: Senua's Sacrifice'ın bazı geliştiricilerini bünyesine kattı.

Ayrıca Kojima Productions'ta yaklaşık 10 sene çalışan ve en son Star Wars: Battlefront 2'nin geliştirilmesinde rol alan Sean Eyestone da Playground Games'e transfer oldu. Sean Eyestone'u ayrıca Metal Gear Solid V: The Phantom Pain projesinden de tanıyoruz. Eyestone'un yanı sıra GTA V'in yapımında görev alan Will Kennedy de artık Playground Games bünyesinde çalışmaya devam edecek.

Firmanın bu yeni rpg oyunuyla ilgili çalışmalarını artırması sonucunda stüdyodaki geliştirici sayısı 200'den 400'e çıkarılmış. Fakat Forza serisinin aksine bu oyunun sadece Xbox platformları için değil tüm platformlar için geliştirilmesi bekleniyor. Playground Games'in bu yeni açık dünya rpg oyununu E3 2018'de tanıtacağını tahmin ediyoruz.