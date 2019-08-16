Forza Motorsport 6, Önümüzdeki Ay Satıştan Kaldırılacak

Önümüzdeki ay Xbox Store üzerindeki bir başka oyuna daha veda edeceğiz. Geliştirici stüdyo Turn 10 Studios, Forza Motorsport 6'nın 15 Eylül 2019 itibarıyla dijital mağazadan kaldırılacağını duyurdu.

2015 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Forza Motorsport 6, öncelikli olarak Xbox One için satışa sunulmuştu. Ertesi yıl Forza Motorsport 6: Apex adı altında PC için ücretsiz bir versiyonu yayınlanan oyun, yağmur ve gece yarışlarının serinin ilk oyunundan sonra geri dönüş yaptığı oyun olmuştu.

Yetmiş saatlik oynanış sunan Stories of Motorsport adı altında bir hikaye modunun da bulunduğu simülasyon türü yarış oyunu, dört yüz elli kadar araba ve yedi tanesi yeni olmak üzere yirmi yedi kadar pist ile çıkışını gerçekleştirmişti.

Bildiğiniz gibi bu oyun bugün itibaren 15 Eylül 2019 tarihine kadar Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Eğer herhangi bir aboneliğiniz yok ise standart sürümü 82,50 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. Buna ek olarak, 400 TL değerindeki Forza Motorsport 6 Tüm Eklentiler Koleksiyonu içeriğine de üç gün sonra sona erecek yüzde 95 oranında bir indirimle 20 TL vererek sahip olabilirsiniz. Bu içerikte tüm geliştirmeler, Car Pass, araç paketlerinin tamamı, iki ayrı genişletme paketi ve VIP üyelik bulunuyor.

Son olarak, Forza Motorsport 6 Xbox Store üzerinden kaldırıldıktan sonra, oyun kütüphanenizde ise sorunsuzca indirebilecek ve oynayabileceksiniz. Bu durum sadece oyunu satın almayanları etkileyecek.