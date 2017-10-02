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Forza Motorsport 7, OneDrive Music Desteğini Biraz Geç Alacak

Forza Motorsport 7, OneDrive Music Desteğini Biraz Geç Alacak
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Forza Horizon 3 ile birlikte Microsoft, kullanıcılara OneDrive aracılığıyla kendi müziklerini dinleme imkanı getirmişti. Üstelik şirket Groove Music servisini de buna dahil eden şirket, oyuncuların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamıştı. Forza Motorsport 7'de bu imkanı bulamazsanız şaşırmayın, OneDrive Music desteği oyuna ilerleyen zamanlarda eklenecek.

Forza Horizon 3'te olduğu gibi Forza Motorsport 7'de kendi müziğinizi dinlemek isterseniz biraz beklemeniz gerekebilir. Çünkü geliştirici şirket OneDrive Music desteğinin ilerleyen dönemlerde ekleneceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan oyunun geliştiricisi Turn 10 Studios, "Forza Motorsport 7, oyuncuların kişisel çalma listelerini OneDrive aracılığıyla kullanmalarına izin verecek. Bu özelliğin daha sonraki bir tarihte kullanıma sunulacağını bilmenizi isteriz" dedi.

OneDrive Music desteğinin önümüzdeki aylarda oyuna yansıtılmasını bekliyoruz. Geliştirici stüdyo bu konuda bir tarih vermedi, bu yüzden oyuncuların bir süre daha beklemek zorunda olduklarını söyleyebiliriz. 

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