Forza Street Oyununun Fişi Çekiliyor: Tarih Verildi

Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından alınan karara göre Forza Street oyunu kapanacak. Konuya dair yapılan açıklama ile birlikte oyunun ne zaman kapanacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Forza Street Oyunu Neden Kapanıyor?

2020 yılının mayıs ayında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren Forza Street isimli yapım ile ilgli oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici Turn 10 Studios tarafından yapılan açıklama ile birlikte yarış türündeki yapımın kapanacağı duyuruldu.

Alınan karara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Turn 10 Studios Baş Tasarım Direktörü Adndy Beaudion, bunun zor bir karar olduğunu ve böyle bir adım atmadan önce çok dikkatli bir şekilde değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Ekibin artık odak noktasını yeni ve heyecan verici Forza deneyimlerine çevirdiğini ifade eden Beaudoin, bunun Forza Street hayranları için çok zor bir haber olduğunun farkında olduklarını belirtti ve söz konusu yapımı oynayan tüm oyunculara teşekkür etti.

Bir dakikadan daha kısa süren sokak yarışları sunan mobil oyunda oyun içi ödemelerin yer alması eleştirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un yarış oyunu, bu konuda pek başarılı olamamıştı.

Turn 10 Studios, kapatma kararının bir parçası olarak oyuna yeni bir araba ekledi. Geliştirici ekip, bunun yanı sıra enerji seviyesinin daha hızlı bir şekilde dolmasını sağladı ve ayrıca arabaların gösterildiği animasyonun süresini kısalttı.

Geliştşirici ekip, oyun içi para birimi ile satın alınan tüm eşyaların fiyatlarını düşürmüştü. Kısa süre önce uygulama içi satın alma ögeleri devre dışı bırakıldı. Oyuncuların mağdur olmaması için önemli bir karar alındı. Son 30 gün içerisinde oyun içerisinde satın alma işlemi yapan oyunculara para iadesi yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre yarış türündeki Forza Street, 2022 yılının ilkbahar aylarında resmen kapatılacak. Oyunun tam olarak hangi tarihte kapatılacağı ise henüz bilinmiyor. Oyuncular, kapanma işleminin gerçekleşmesinin ardından oyuna erişim sağlamayacak.

Forza Street oyununun kapanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliştirici ve yayıncı tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.