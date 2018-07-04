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Fotoğraf Düzenlemeyi Photo Optimizer 7 ile Kolaylaştırabilirsiniz

Photo Optimizer 7 çıktı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım
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Almanya merkezli yazılım şirketi Ashampoo’nun çok uzun süredir bilgisayar kullanıcılarıyla buluşturduğu yazılımlardan bir tanesi olan Photo Optimizer’ın yeni sürümü yayınlandı. Ashampoo Photo Optimizer 7 ismiyle yayınlanan yeni sürümün, fotoğraf düzenleme işini büyük ölçüde kolaylaştırdığı söylendi.

Ashampoo Photo Optimizer 7

Karmaşık fotoğraf işleme yazılımlarında saatler geçirmenizi önlemek adına sade ve sonuca odaklı bir arayüz ile hazırlanan Photo Optimizer 7, daha önceki sürümleri kullananların yaptığı geri dönüşler çerçevesinde geliştirildi. Böylece kullanıcıların isteklerini tam olarak yerine getirmeyi amaçlayan Ashampoo, ortaya çok daha kolay kullanılan ve daha iyi sonuçlar veren bir yazılım çıkarmayı başardı.

Ashampoo Photo Optimizer 7’nin en dikkat çeken özelliği otomatik optimize olurken, yeni sürümün fotoğraflardaki yanlış pozlama, kontrast eksikliği veya hatalı renklendirme gibi zayıf noktaları otomatik olarak algıladığı ve akıllı görüntü analiziyle fotoğrafları en uygun hale getirdiği belirtildi. Akıllı görüntü analizi sisteminin aynı zamanda beyaz dengesi ve kontrast yayılması gibi detayları da düzelttiği söylenenler arasında yerini aldı.

Rahat toplu işleme özelliğiyle birlikte kullanıcılarının hayatını bir hayli kolaylaştıracak olan Photo Optimizer 7’nin, fotoğrafları döndürme ve kırpma, ufukları düzeltme, filigran ekleme, sayısız efekt uygulama, kontrastı ve doygunluğu artırma veya renk düzeltme ile çeşitli özel stilleri uygulama adına hassas ayarlar içerdiğinin altı çizildi.

Başarılı özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çeken ve elektronik posta adresiyle kayıt olunması durumunda toplamda 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunan Ashampoo Photo Optimizer 7’yi denemek ve özelliklerini test etmek için hemen aşağıdaki “indir” tuşuna basabilirsiniz.

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