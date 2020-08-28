Ücretsiz Fotoğraf İndirme Sitesi Freepik'te Siber Saldırı Gerçekleşti!

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan ücretsiz fotoğraf indirme sitesi Freepik hacklendi. Habertürk'teki habere göre Freepik'te siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda milyonlarca kullanıcının giriş bilgileri çalındı. Ücretsiz fotoğraf indirme platformu, yaşanan hack olayının ardından bütün mevcut şifreleri değiştirdi. Yaşanan hack skandalı ile ilgili detaylar haberimizde.

Freepik'te Siber Saldırı Sonucunda Milyonlarca Kullanıcının Şifresi Çalındı

Ücretsiz ve ücretli kaliteli stok fotoğraflar sunan Freepik, 8 milyondan fazla kullanıcısının kullanıcı ad ıve şifre bilgilelerinin çalındığını duyurdu. Dünya genelinde 20 milyon kullanıcıya sahip olan Freepik'te gerçekleşen siber saldırının SQL Injection yöntemi kullanılarak yapıldığı belirtildi.

Siber Güvenlik Kuruluşu Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, ücretsiz stok fotoğraf indirme platformu Freepik'te üyeliği bulunan kullanıcıları uyardı. Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, benzer kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunun kullanıldığı diğer bütün şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde en fazla ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi olan Freepik, siber saldırıyı fark ettikleri anda kullanıcılarını bilgilendirdi. Fotoğraf indirme sitesi, söz konusu siber saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi vermedi. Bütün mevcut şifreleri iptal eden Freepik, kullanıcılardan hesaplarına giriş yapmaları için yeni bir şifre seçmelerini istedi.

Freepik, 8 milyondan fazla kullanıcının yaklaşık 4.5 milyonunun Google, Facebook veya Twitter hesapları üzerinden platforma giriş yaptığı ve bu sebepten ötürü şifre bilgilerinin çalınmadığını açıkladı. 3.7 milyona yakın kullanıcının ise e-posta adresleri ile birlikte şifre bilgilenlerinin de çalındığı belirtildi.