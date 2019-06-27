Fotoğraf Paylaşım Sitesi imgur'a Büyük Yatırım

Dünya çapında aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan popüler fotoğraf paylaşım sitesi imgur, San Francisco merkezli online ödeme hizmeti Coil’den 20 milyon dolar yatırım aldı.

Alan Schaaf tarafından 2009 yılında kurulan imgur, internet ekosistemine getirdiği yeniliklerle kısa zamanda geniş kitleleri etrafında toplamayı başarmıştı.

Yaklaşık beş sene önce Amerikan girişim sermayesi firması Andreessen Horowitz’den 40 milyon dolar yatırım alan popüler fotoğraf paylaşım sitesi, bu kez de San Francisco merkezli Coil girişiminden 20 milyon dolar yatırım aldı.

Coil, internetteki içerik oluşturucuları için mikro ödeme aracı olarak hizmet veren bir platform. İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, Coil’in ödeme altyapısı imgur platformuna entegre edilecek.

Ayrıca Coil’in kurucu CEO’su Stefan Thomas'ın imgur’un yönetim kuruluna katılacağı bilgisini de araya sıkıştıralım.

Thomas, imgur'un milyonlarca hayranına ve içerik oluşturucusuna güç katacak bu işbirliği için çok mutlu olduklarını ifade etti. imgur kurucusu ve CEO'su Alan Schaaf ise geride bıraktıkları 10 yılda dünyanın en büyük çevrimiçi topluluklarından bir tanesine dönüştüklerine vurgu yaptı.

Web'in yanı sıra iOS ve Android platformunda da hizmet veren imgur, dünya çapında aylık 300 milyondan fazla kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor.