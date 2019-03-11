Foursquare Hangi Mekanın Daha Popüler Olduğunu Gerçek Zamanlı Gösterecek

Foursquare, 10 yıl önce ilk kez tanıtıldığı etkinliğin 2019 versiyonu SXSW 2019 kapsamında, Hypertrending adını verdiği yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte Foursquare üzerinde bölgedeki en popüler mekanların gösterilmeye başlanacağı bildirildi.

Hypertrending temelde bölgedeki tüm Foursquare kullanıcılarının harita üzerinde görüntülenebildiği bir özellik olarak karşımıza çıktı. Harita üzerinde, diğer kullanıcıların nerelerde olduklarına dair gerçek zamanlı bilgiler sunan Hypertrending’de her noktanın bir mekanı temsil ettiği dile getirilirken, noktaların boyutlarının popülerliği ifade edeceği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Noktaların mekanların türüne dair bilgi vermeleri amacıyla farklı renklerde hazırlandığı söylenirken, her rengin restoran, otel ya da cafe gibi bir başka türü ifade edeceği ifade edildi.

Hypertrending özelliğinin çok kullanılacak bir başka detayı ise yoğunluk oldu. Mekanların üzerinde son yarım saat içerisindeki yoğunluklarını gösteren şekilde yukarı y a da aşağı oklar olacağını söyleyen Foursquare, böylece kullanıcıların yer bulup bulmama düşüncesi olmadan gitmek istedikleri yerlere gidebileceklerini belirtti.

Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde kullanıma açıldı. Yapılacak çeşitli testlerden sonra yeni özelliğinin bir çok başka bölge için de uygun hale getirileceği düşünülüyor.