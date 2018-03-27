Foxconn, Belkin'i 866 Milyon Dolara Satın Aldı

Tayvan merkezli donanım üreticisi Foxconn, çevrebirimi üreticisi Belkin ve ona bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Linksys ile Wemo isimli şirketleri 866 milyon dolar ödeme yaparak satın aldığını duyurdu.

Apple ile yaptığı anlaşmanın ardından iPhone modellerinin üreticisi konumuna gelen Foxconn, sadece iPhone üretiminden milyar dolarlar kazanmıştı. 44 yıldır iş hayatının üretim tarafında kalmayı başaran Foxconn, bugün itibarıyla yaptığı Belkin anlaşmasının ardından satış tarafına adım attı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya kentinde kurulu olan Belkin, uzun yıllardır akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ürettiği şarj aleti, kablosuz şarj standı, hatta kılıf gibi ürünlerle tanınıyordu. Yine Belkin tarafından kurulan Linksys, modem ve ağ gereçleri üretimi yaparken, Wemo isimli şirket akıllı piriz, algılama sensörü ve lamba düğmesi gibi ev elektroniği ürünleri piyasaya sürüyordu.

Yapılan 866 milyon dolarlık anlaşmanın Birleşik Devletler Yabancı Yatırımlar Komitesi tarafından onaylandığı ve imzaların resmiyete döküldüğü söylenenler arasında yerini aldı. Yani Foxconn, tam anlamıyla Belkin’i satın almış oldu.

Ev elektroniğine yönelik bir başka büyük alım ise geçtiğimiz günlerde Amazon tarafından yapılmıştı. Devasa e-ticaret şirketi, güvenli kapı zili üreten Ring isimli şirkete 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmış ve herkesi şaşırtmıştı. Belkin’in Foxconn tarafından satın alınmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda ev elektroniği konusunda büyük atılımların görülebileceği tahminleri yapılmaya başlandı.