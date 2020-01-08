Foxconn Hindistan Yatırımından Vazgeçti

The Times of India yaptığı haber ile birlikte Foxconn tarafından planlanan yatırımın iptal edildiğini duyurdu.

Çin'den Kaçış Sürüyor

Öncelikle eğer Foxconn'un kim olduğunu merak ediyorsanız şirket, Apple için ana tedarikçi konumunda bulunuyor. Bu noktada iPhone ve iPad modellerinin Foxconn'a emanet edildiğini söyleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı orada üretim yapan şirketleri de derinden etkiliyor. Nitekim Apple bunlardan birisi. Bu nedenle ekstra tarifelere çare arayan şirket son zamanlarda yeni üretim bölgeleri için arayışlarını sürdürüyor. Bu anlamda Hindistan gibi ülkeler de Apple için öne çıkmakta.

Tabii burada ana tedarikçi konumunda bulunan Foxconn, Apple ile birlikte aldıkları kararları uygulayıp gerekli yatırımları düzenliyor.

Hindistan Yatırımı İptal Edildi

Hindistan Sanayi Bakanı Subhash Desai tarafından yapılan açıklamaya göre Foxconn son beş yıldır ülke genelinde kendisine uygun bir arazi arayışındaydı. Beğendiği bazı yerler olsa da kendisinin işine yarayacak şartlarda bir konumu elde etmeyi başaramadı.

Yerel kaynaklara göre şirket geçtiğimiz haftalarda bir tesis ve üretim merkezi kurmak için gözüne kestirdiği 44 dönüm araziyi de alamayınca ipler koptu. Evet, beş senedir arazi arayıp bir türlü alamamak çok da hoş değil. Yine yerel basın tarafından yapılan habere göre Foxconn planlamasını gerçekleştirdiği beş milyar dolar tutarındaki yatırımı iptal etti.

Şu an için Foxconn konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.