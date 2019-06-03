Foxconn, Huawei Telefonlarının Üretimini Durdurdu

Google ve Apple gibi Amerikan şirketlerinin ürünlerini tedarik eden ve ABD - Çin ticari savaşında arada kalmak istemeyen Foxconn'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Huawei'in üretimi azaltma talimatı verdiği Foxconn, üretimleri tamamen iptal ettiğini duyurdu.

Bildiğiniz üzere Huawei'in ABD ile olan bağları tamamen kopmuş ve Amerikan şirketleriyle anlaşma yapması yasaklanmıştı. Bunun üzerine mobil pazardaki belirsizliği devam eden Huawei ise tedbir olarak Tayvanlı üretici Foxconn'a daha az cihaz üretme talimatı verdi. Ancak Foxconn, Huawei'in cihazlarını üretmeyi bıraktı ve şirketin başının dertte olduğunu doğruladı.

Konu hakkında açıklama yapma gereğinde bulunmayan Foxconn, Amerikan ortaklarıyla arasını bozmak istemiyor gibi gözüküyor. Ayrıca Huawei, Tayvanlı üreticiye süre tanımış olsa da, yasak yürürlüğe girdiğinden beri faaliyete nasıl devam edeceği konusunda net plan sunmadı. Huawei'in telefon üretim birimini kapatmak zorunda kalan Foxconn, diğer Çinli üreticilerle işbirliğine devam ediyor.

Üretilen Cihaz Sayısı Azalacak

Google ile Android anlaşması feshedilen Huawei'nin kendi sistemini geliştiriceğini biliyoruz. Ancak bu sistemin Android kadar popüler olmayacağının bilincinde olan Huawei, üretim tedbirlerini elden bırakmak istemiyor. Bundan sonraki süreçte cihaz üretimlerine kendi fabrikasında devam etmesi beklenen şirketin yeni telefonu dört gözle bekleniyor.