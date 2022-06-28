Foxconn, iPhone 14 Üretimine Çalışan Bulmak Amacıyla Maaşları Artırıyor

Üreticiler arasında çalışanlar için devam eden sürekli rekabet, Foxconn'un iPhone 14 üzerinde çalışacak çalışanlar için yaz ücretlerinde daha yüksek bonuslar sunmasına neden oluyor. Yaz aylarında özellikle küçülen çalışma havuzu nedeniyle teknoloji firmaları işçi almak için büyük bir rekabet hâlinde.

Apple'ın iPhone üreticisi Foxconn, tam da böyle bir dönemde işe alım sürecini hızlandırdı ve çalışanlara ekstra bonuslar sunmayı planlıyor. South China Morning Post'a göre Zhengzhou fabrikasındaki yeni işçilere, dört aydan fazla kalmaları durumunda 1.345 dolara eş değer bir bonus ödenecek. Daha önceki toplam, bu aşamada bir yıl önce yaklaşık 1.193 dolar idi.

Yeni işçiler için bu tür bir bonus yaygın bilinen bir gerçek ancak şimdi Foxconn, yine dört aydan fazla kalırlarsa çalışmaya devam eden her çalışana 1.420 dolar ekstra ödeme sunuyor. Şirket ayrıca geri dönen çalışanlara şirketten ayrılmadan önce sahip oldukları maaşı sunuyor.

Foxconn, Dünya Genelindeki iPhone'ların %80'ini Üretiyor

South China Morning Post, Zhengzhou tesisinin dünya çapında piyasaya sürülen iPhone'ların %80'ini oluşturduğunu iddia ediyor.

Bu işe alım süreçlerinin ve sağlanan bonusların elbette bilinir bir sebebi var. Apple'ın Çin'deki karantina kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 üretiminde yaşadığı sorunlar bilinen bir gerçek. Bu noktada pek çok çalışan da geçimini sağlayabilmek adına başka firmalara yönelmişti. Foxconn bu çalışanlarını geri kazanmak ve istihdamı artırmak istiyor.

2020 yılında gelen iPhone, COVID nedeniyle nispeten geç piyasaya sürülse de 2021 yılında iPhone için daha doğru bir lansman tarihiyle karşılaşmıştık. Bu yıl ise bu tarih aşılacak mı yoksa yine benzer zaman çizelgeleri mi göreceğiz, bunu hep birlikte öğreneceğiz.