Foxconn ve Fiat Chrysler Anlaştı! Elektrikli Otomobil Üretecekler

iPhone üreticisi Foxconn, İtalyan otomobil şirketi Fiat Chrysler (FCA) ile ortak girişim sayesinde elektrikli araç oyununa giriyor. Foxconn yaptığı açıklamada iki şirketin Çin pazarına elektrikli araç üreteceğini, teknoloji devinin elektronik ve yazılımı yöneteceğini söyledi.

Tayvan menkul kıymetler borsası dosyalamasına göre iki şirket henüz bir sözleşme imzalamadı ancak Nikkei, Fiat ve Foxconn yöneticilerinin aylardır görüşmelerde bulunduklarını bildirdi. FCA, elektrikli araç teknolojisi konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış olmasına rağmen yaptığı anlaşmalar dikkatlerden kaçmıyor. İtalyan şirket daha önce Fransız otomobil üreticisi PSA Group ile birleşmişti.

Tayvanlı şirket, Fiat Chrysler'in anlaşmanın yüzde 50'sini elinde tutacağını belirtirken Foxconn'un ise yüzde 40 oranında söz sahibi olacağını dile getirdi. "A raçların interneti"ne odaklanacaklarını dile getiren Foxconn, araçların üretimini, yazılımını ve parçalarını tedarik edecek. AR-GE çalışmalarının ise Fiat ekibi tarafından yapılması bekleniyor.

Elektrikli Araçlar Çin Pazarına Sunulacak