FPS Oyunu Homefront Humble Bundle'da Bedava!

Neredeyse her hafta bedava oyun fırsatlarıyla karşımıza çıkan Humble Bundle bu hafta Homefront adlı 2011 yapımı FPS oyununu bütün oyunculara ücretsiz dağıtıyor.

Bu yazıyı hazırladığımız andan itibaren yaklaşık 1 gün 10 saat boyunca devam edecek kampanya boyunca Humble Bundle'daki Homefront sayfasını ziyaret ederek oyunun ürün anahtarını aldıktan sonra Steam üzerinde etkinleştirdiğinizde Homefront'a kalıcı olarak sahip olacaksınız. Homefront'un Steam ürün anahtarını almak için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

- Bu bağlantıyı kullanarak Humble Bundle üzerindeki Homefront sayfasını ziyaret edin.

- Sayfa açılınca üzerinde "FREE!" yazan Add to Cart tuşuna tıklayın

- Humble Bundle hesabınızla sisteme giriş yapın

- Oyunu sepetinize ekledikten sonra yeşil "CHECKOUT" tuşuna tıklayın

- Mavi "Get it for free" tuşuna tıklayın"

- Humble Bundle tarafından e-posta adresinize gönderilen e-postayı açın ve bağlantıya tıklayarak tarayıcınızda tekrar Humble Bundle'a gidin

- Açılan pencereyi aşağıya kaydırarak "Reveal your Steam Key" tuşuna tıklayın

- Ürün anahtarının yanındaki "Redeem" tuşuna tıklayın

- Açılan yeni sekmede hesap bilgilerinizle Steam'e giriş yapın

- Adımları takip ederek işlemi sonlandırın, işlemler tamamlandığında oyun Steam kütüphanenizde görünecektir

Homefront, aslında biraz klişe bir hikayeye sahip. 2027 yılında geçen oyunda yine mağdur tarafın Amerika olduğuna tanık oluyoruz. Kore, elektronik cihazları devre dışı bırakan bir saldırıyla Amerika'yı zayıf bırakarak işgal etmeye çalışıyor. Biz ise nükleer silahlara da sahip olan Kore'yi durdurmaya çalışan Amerikan kahramanlarının yerine geçiyoruz.

Şimdiden iyi eğlenceler!