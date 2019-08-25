Fragmanı Yayınlanan Breaking Bad Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu

Bir dönem herkesin ilgiyle takip ettiği Breaking Bad hakkında dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber Netflix’ten geldi. El Camino: A Breaking Bad Movie ismiyle gelecek olan filmde Walter White’ın eski ortağı olan Jesse Pinkman’ın dizinin bittiği yerden sonraki hayatı detaylı bir şekilde anlatılacak.

Breaking Bad dizisi, bundan yaklaşık altı yıl önce Walter White’ın uyuşturucu üreticisi olma hikayesini ve ortağı Jesse Pinkman ile olan başından geçen olayları ele almıştı. Dizinin finali yayınlandığında hikaye tamamlanmıştı ve kimse diziyle ilgili başka bir film ya da dizi geleceğini düşünmüyordu.

Diziyle bağlantılı olarak Saul Goodman etrafında şekillenen Better Call Saul dizisi yayınlanmış, ancak bu diziden başka bir film ya da diziye dair bir işaret gelmemişti. Cumartesi günü ise Netflix’ten gelen haberlere göre Breaking Bad filmi Jesse Pinkman’ın odak noktası olduğu bir hikayeyi anlatacak. Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetilen film, Netflix’te 11 Ekim’de yayınlanacak. Filme dair ilk fragman dün yayınlandı.

Bildiğiniz gibi Jesse Pinkman karakteri Aaron Paul tarafından canlandırılıyor. Aaron Paul, bundan yaklaşık iki yıl önce dizinin yaratıcısı olan Gilligan’dan bir telefon almış ve Gilligan ona Breaking Bad’in onuncu yılını kutlamak için bir planı olduğundan bahsetmiş. Aldığı habere çok sevinen Paul, filmi daha önce oynama fırsatı bulamadığı bir Breaking Bad bölümü olarak gördüğünü söylüyor. El Camino: A Breaking Bad Movie'de Jesse Pinkman karakterine odaklanılıyor olması sevindirse de Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston’ın filmde yer alıp almadığı ise bilinmiyor.