Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein’dan İlk Fragman

Yakın zaman önce Hellboy olarak izlediğimiz David Harbour, Stranger Things’in ardından bir başka Netflix projesi ile daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. ABD’li aktörün başrolünde olduğu mockumentary türündeki film Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein’dan ilk fragman geldi.

Öncelikle ‘mockumentary’ terimini kısaca açıklayalım. Mockumentary, konuyu belgesel tarzında anlatan komedi filmleri için kullanılıyor. Bu türdeki filmlerde genellikle gerçek olmayan bir hikaye, belgeler ile birlikte gerçekmiş gibi anlatılıyor.

Usta yönetmen ve senaryo yazarı Woody Allen’ın “sahte belgesel” dediği bu sinema türünü Netflix’te izleme şansına sahip olacağız.

Streaming yayın devi Netflix, David Harbour’ın başrolünde yer aldığı Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein’dan ilk fragmanı paylaştı.

Bir başka Netflix yapımı Stranger Things dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Harbour, oyuncu babasının bir edebiyat başyapıtından uyarladığı, felaket bir televizyon yapımının kayıp görüntülerini bulunca ailesinin sırlarının derinlerine iniyor.

28 dakika uzunluğundaki filmin yönetmen koltuğunda, PEN15 ve Who Is America? gibi yapımlardan tanıdığımız Daniel Gray Longino oturuyor. Senaryo ise Arrested Development ve Kroll Show gibi yapımlarda imzası bulunan John Levenstein’a emanet.

Harbour’un yanı sıra Alfred Molina ve Kate Berlant gibi isimleri de izleyeceğimiz Frankenstein’s Monster’s Monster, 16 Temmuz’da sadece Netflix’te yayınlanacak.