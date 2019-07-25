Franky Zapata'nın Uçuş Denemesi Başarısız Oldu!

Küçük yaşlardan beri sporla ilgilenen ve 16 yaşından beri jet-ski yarışmalarına katılan Franky Zapata, "Flyboard Air" adını verdiği kaykayı ile Manş Denizi’ni uçarak geçmeyi planlıyordu. Ancak Zapata’nın denemesi başarısız oldu. Fransa'nın Sangatte bölgesinden uçan kaykayıyla havalanan Zapata, bir süre sonra suya düştü.

Zapata’nın kullandığı Flyboard Air beş adet mini turbo motorla çalışıyor. Her biri 250 beygir gücüne ulaşabilen motorlar sayesinde uçan kaykay, saatte 190 km hıza ulaşabiliyor. Kaykay en fazla 10 dakika havada kalabiliyor.

Zapata’nın Manş Denizi’nde geçmesi gereken mesafe düşünüldüğünde yolculuğunun ortalarında yakıt ikmali için durması gerekiyordu. Zapata’nın Fransız otoritelerinin belirlediğine göre deniz trafiği yüzünden bir kez iniş yapma hakkı vardı. Gelen haberlere göre Zapata bu inişi gerçekleştirirken aksilik yaşadı ve platformu ıskalayarak suya düştü. Takım arkadaşlarına göre dalgaların büyüklüğü, denizdeki platformun hareket etmesine neden olarak Zapata’nın iniş yapmasını zorlaştırdı.

Zapata, İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nin yaklaşık 35 kilometre genişliğinde olan kısmını geçme kararını bu ayın başlarında almıştı. Fransız mucidin hayalleri suya düşse de zaten uçuştan önce yaptığı açıklamalarda denizi geçme ihtimalinin yüzde 30 civarı olduğunu söylüyordu. Zapata şimdilik hayallerini gerçekleştiremese de daha fazla deneme yaparak hedefine ulaşmayı deneyecek.