Franky Zapata, Uçan Kaykayı ile Manş Denizi'ni Geçmeyi Tekrar Deneyecek

Geçtiğimiz haftalarda Franky Zapata’nın uçan kaykayı ile Manş Denizi’ni geçme teşebbüsüne şahit olmuştuk. Geliştirdiği Flyboard Air ile Fransa'dan İngiltere'ye denizin üzerinden uçan kaykay ile geçen ilk insan olmak isteyen Zapata, yakıt ikmali için duracağı noktayı tutturamayınca suya düşmüştü.

Zapata, ilk denemesinde başarısız oldsa da bu durum onu pes ettirmişe benzemiyor. Zapata, bu hafta sonu Manş Denizi’ni geçmek için yeni bir girişimde daha bulunacak.

Saatte yaklaşık 190 kilometre hıza ulaşabilen Flyboard Air, bir depo yakıt ile yaklaşık 10 dakika havada kalabiliyor. Zapata’nın Manş Denizi’ni geçmesi için ise yaklaşık 20 dakikaya ihtiyacı var. Yolculuğun tamamlanabilmesi için Zapata’nın denizin ortasındayken yakıt ikmali için deniz üzerindeki bir platforma inmesi gerekiyor. İlk denemesinde bu platformu birkaç santimetreyle kaçıran Zapata, bu sefer daha büyük bir platform kullanacak.

Zapata, uçan kaykaylara olan tutkusu sayesinde 2016 yılında Fransa’nın kıyılarında gerçekleştirdiği 2252 metrelik uçuşla en uzun hoverboard (uçan kaykay) uçuşu rekorunu elde etmişti. Hedefini gerçekleştirmek için çok çalışan Zapata, ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinde türbinler yüzünden iki parmağını kaybetmesine rağmen pes edecek gibi görünmüyor.