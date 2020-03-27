Fransa'da Koronavirüs Nedeniyle En Genç Ölüm

Fransa’da 16 yaşındaki Julie İsimli lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeni ile hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü, Fransa’da yeni tip koronavirüs’ten (COVID-19) dolayı hayatını kaybeden en genç vaka olarak kayıtlara geçti.

Fransa’nın Paris şehrinde yaşayan Julie, bir hafta önce nefes darlığı ve hafif öksürük şikâyeti nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen Julie, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Daily Mail’de yer alan habere göre Julie’nin kız kardeşi Mannon, kardeşinin daha önce herhangi bir sağlık sorununa sahip olmadığını belirtti.

“Başından Beri Virüsün Gençleri Etkilediği Söylenmedi”

Kızının ölümünü dayanılmaz bir acı olduğunu belirten Julie’nin annesi Sabine, “Başından beri virüsün gençleri etkilediği söylenmedi. Herkes gibi biz de inandık'' şeklinde konuştu.

Fransa’da Son Durum

Fransa’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 1696 kişi hayatını kaybetti. 29.155 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.