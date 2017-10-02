Fransa’da ‘Photoshop Yasağı’ Resmi Olarak Başladı

Fransa, ilginç bir uygulamayı bugün itibarıyla yürürlüğe soktu. Halk arasında ‘photoshop yasağı’ olarak bilinen ve ticari amaçlı fotoğraflarda uygulanan rötuşların, tüketiciye bir not ile bildirilmesi uygulaması resmi olarak başladı.

Fransa meclisi tarafından Mayıs ayında kabul edilen ‘photoshop yasağı’ ile birlikte, ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete ve dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale, tüketiciye uyarı notu olarak bildirilecek.

Yapılan açıklamada, uygulamanın bilhassa moda, reklam ve pazarlama sektörlerini hedef aldığı belirtildi. Fotoğraflarda insan bedeni üzerinde oynama işlemi, moda ve reklam şirketlerinin çokça kullandığı bir yöntem olarak biliyor.

Yürürlüğe giren uygulama gereği, insan figürü ve silüetindeki her türlü değişikliğin tüketiciye bildirilmesi zorunlu kılınırken, düzenlemenin insan yüzünü kapsamadığı bildirildi.

Uygulamanın, moda dünyasına yönelik daha önce çıkarılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı 'manken yasasının' bir devamı olduğu belirtilirken, ihlali durumunda 3 bin 700 avrodan başlayan ve onbinlerce avroya ulaşan cezaların uygulanacağı kaydedildi.

Fotoğraf ajansı Getty Images, internet üzerindeki fotoğraf bankasından, zayıflama veya bedenin belirli bölgelerini büyütme amacıyla rötuş uygulanmış fotoğrafları kaldıracağını açıklamıştı.

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