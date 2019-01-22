Fransa'dan Google'a Devasa Ceza

Fransa’nın veri koruma düzenleyicisi olarak görev yapan CNIL, yakın zaman önce devreye giren KVKK kurallarına uymadığı gerekçesiyle dünyanın en büyük internet şirketlerinden Google’ı 50 milyon euro ödemeye mahkum etti.

Geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe giren yeni Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özellikle internet üzerinde çeşitli yasaklar getirmişti. Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini koruma adına önemli adımlar atan birlik, bölgede faaliyet gösteren tüm şirketlerden yeni kurallara uymalarını istemişti. Yeni yasanın ardından kurallara uymadığı tespit edilen ve para cezasına çarptırılan ilk şirket, teknoloji devi Google oldu.

CNIL yaptığı açıklamayla cezanın, Google’ın veri izni politikalarını tam olarak açıklamadığı ve kullanıcılarına verilerinin nasıl kullanılacağını ayrıntılı biçimde aktarmadığı gerekçesiyle kesildiğini belirtti. Kurumun denetçisine göre Google yaptığı ihlalleri henüz düzeltmediği söylenenler arasında yerini aldı. Yeni veri koruma kanununda, kullanıcı verilerinin toplanmasından önce kullanıcının “gerçek rızasının” alınması gerektiği hatırlatıldı.

50 milyon euro oldukça büyük bir meblağ gibi görünse de kesilebilecek en yüksek miktar bu değildi: Yeni yasayla birlikte şirketlere yıllık kazançlarının en fazla yüzde dördü kadar ceza kesilebiliyordu. Google’ın son çeyrekte 33.74 milyar dolar kazandığı düşünülürse, çok daha yüksek miktarlarda cezalar kesilebilirdi. Buna rağmen Fransa tarafından kesilen cezanın uyarı mahiyetinde olduğu ve ilerleyen günlerde aynı hatanın devam ettirilmesi, Google’a daha büyük cezalar olarak dönebileceği dile getirildi.