Fransa, Google'a Dudak Uçuklatan Ceza Kesti

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google'a Fransa ceza kesti. Google'a kesilen ceza dudak uçuklatıyor.

Fransa, Google'a 150 Milyon Avro Ceza Kesti!

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığına karar verdi ve arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle 150 milyon avro para cezası kesti. Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaya itiraz edeceği konuşuluyor. Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu Google'a 50 milyon avro ceza kesmişti.

Türkiye ile Google Arasında Son Durum Ne?

Bildiğiniz üzere Türkiye Rekabet Kurumu, Google'a 93 milyon lira ceza kesmişti. Bunun ardından Google uyum paketi ile bildirimde bulunmuştu. Rekabet Kurumu, Google'ın yapması gerekenleri yapmadığı kararını vermişti ve Google'a süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştı.

Google da yaptığı açıklamada sorunun çözülmez ise iş ortakları ile Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacaklarını söylemişti. Google, 5 Şubat 2020 yılında sözlü savunma verecek. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.