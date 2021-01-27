Fransa Google ve Microsoft'u Uyardı: Kurallara Uymak Zorundasınız

Fransa Google ve Microsoft uyardı. Bir süredir veri güvenliği konusunda diken üstünde olan ABD'li teknoloji devleri şimdi de AB'nin aldığı yeni kararlara uymak zorunda.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, teknoloji endüstrisinin en büyük oyuncularından bazılarını, Avrupa Birliği'nin çevrimiçi içeriği denetleme ve pazar güçlerini kısıtlama çabalarına katılmaları konusunda uyardı.

Macron yaptığı açıklamada, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ile görüştüğüne ve AB kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekti. Yöneticilere yaptığı açıklamada, haksız uygulamaların Avrupa demokrasisine yönelik bir saldırı olarak görüleceğini söyledi.

Fransa'dan Google ve Microsoft'a açık mektup

Fransa hükümeti, nefret söyleminin çevrimiçi ortamda yayılmasını önlemek için AB çabalarını şekillendirmede ve teknoloji devlerinin gücünü dizginlemede kilit rol oynuyor. Örneğin Aralık ayında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından yasalaşmadan önce gözden geçirilmekte olan Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası olmak üzere iki tür kural önerdi.

Fransa'nın yürürlüğe girmesini önerdiği Dijital Hizmetler Yasası gereği Microsoft ve Google gibi çok büyük platformlar, yasa dışı içeriğin kaldırılmasına yönelik emirlere uymak zorunda. Eğer bu kurallara uyulmazsa küresel gelirin yüzde 6'sına varan para cezalarına çarptırılabilir. ABD'li şirketlerin, hizmetlerinin gerçek olmayan hesaplar tarafından nasıl manipüle edilebileceği ve seçimleri etkileyebileceği de dahil olmak üzere riskleri tanımlayan değerlendirmeler yapmaları gerekiyor.

Dijital Piyasalar Yasası ise güçlü şirketlerin kendi ürünlerini tercih etmesini yasaklayacak veya milyar dolarlık cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Para cezasının ötesinde bu uygulamaların Avrupa'da yasaklanması bile söz konusu olabilir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Büyük dijital şirketlerin bu muazzam gücünü sınırlamamız gerekiyor" diyerek şunları söyledi: "Platformların algoritmalarının nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmasını istiyoruz. Demokrasimiz üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olan kararların yalnızca bilgisayar programları tarafından alındığını kabul edemeyiz."

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere pek çok ​​lider, özel şirketlerin bu kadar büyümesinin tehlikelerini göz önünde bulunduruyor. Avrupa Birliği, kendi ülkelerinde hizmet gösteren uygulamaları düzenleme ihtiyacına ısrarla vurgu yapıyor.