Fransa Kararını Verdi: "Google, Haber Ajanslarına Ödeme Yapacak"

Fransa'nın rekabet düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Google'ın haber içeriklerini görüntülemek için medya gruplarına ödeme yapması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın yeni dijital telif hakkı yasasını aylarca reddettikten sonra ABD'li teknoloji devinin müzakerelere başlaması gerektiğini söyleyen Fransa rekabet düzenleyicisi, "Google, üç ay içinde yayıncılarla ve haber ajanslarıyla korunan içeriklerinin yeniden kullanımı için ödeme yapmalı" dedi.

Ayrıca düzenleyici, korunan içeriği incelemeden tüm yayıncılara sıfır ücret ilkesi uygulayarak Google'ın haber liderliği konumunu kötüye kullanmış olabileceğini söyledi.

Fransız düzenleyicisi “Google'ın uygulamaları basın sektörüne ciddi bir zarar verirken, yayıncıların ve haber ajanslarının ekonomik durumları kötüye gidiyor" ifadelerine yer verdi. Google ise bu sert çıkışa karşılık olarak Fransız rekabet otoritesi kararına uyacağını söyledi.