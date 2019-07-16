Fransa, Kendi Uzay Gücünü Kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından Fransa’da kendi uzay gücünü kurmak için kolları sıvadı. Paris hükümeti, Fransız ordusunun yeni nesil kuvveti ile uydularının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yılın eylül ayında, Fransa hava kuvvetleri bünyesinde bir uzay komutanlığının kurulacağını açıkladı.

Ülkenin ulusal bayramı Bastille Günü’nden bir gün önce askeri personele yönelik bir konuşma yapan Macron, yeni uzay gücünün Fransız uydularının güvenliğinden sorumlu olacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü için düzenlenen askeri geçit töreninde halkı selamlıyor.

Bu girişime yapılacak finansal yatırım miktarının henüz belirlenmediğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, “Uzay kapasitemizin gelişmesini ve güçlendirilmesini sağlamak için önümüzdeki eylül ayında hava kuvvetlerinde bir uzay gücü oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ülkeler şu ana kadar uzayı doğrudan silahlandırmadılar; ancak Rusya ve Çin gibi ülkelerin uzay füzeleri test ettiği için bunun orta ve uzun vadede gerçekleşmesi içten bile değil.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolu olarak bir uzay gücü kurulacağını söylemişti. Öte yandan, uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için önce ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

Önümüzdeki beş yıl içinde uzay güvenliği teknolojilerine 8 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan Washington yönetimi, uzay gücünün 2020 yılında resmen faaliyete geçmesini amaçlıyor.