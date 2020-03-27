Fransa Koronavirüs Tedavisi İçin Klorokinin Kullanılmasına İzin Verdi

Fransa’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi için klorokinin kullanılmasına izin verildi. Fransa tarafından ihracatı yasaklanan klorokin, genellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılıyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre Fransa’da klorokinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde doktor kontrolünde kullanılabileceği açıklandı.

Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkür etti. Prof. Dr. Raoult, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde klorokin kullanımını savunan kişilerden bir tanesiydi.

Prof. Dr. Raoult, yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) yakalanan 24 kişinin tedavisinde klorokin kullanmıştı. 24 hastanın %75’i iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi, yaptığı açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun yeni tip koronavirüs’e (COVID-19) karşı kullanılabilecek aşının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söylemişti.

Fransa’da Son Durum

Fransa’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1696 kişi hayatını kaybetti. 29155 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.