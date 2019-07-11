Fransa'nın Dijital Hizmetler Vergisi, ABD'yi Harekete Geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa’nın küresel teknoloji şirketlerini yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi hakkında soruşturma yapılmasını emretti.

Fransa, ülkede faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerini elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirmeye hazırlanıyor. Yarın Fransız Senatosu’ndan geçmesi beklenen dijital vergi planının, ilk yılında 500 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji devlerini kapsayan ve "GAFA" olarak adlandırılan düzenleme, söz konusu firmaların anavatanı olan ABD’yi harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris hükümetinin yeni vergi planı hakkında soruşturma emri verdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, “ABD, yarın Fransız Senatosu’ndan geçmesi beklenen dijital hizmetler vergisinin Amerikan şirketlerini hedef almasından endişe duyuyor” dedi.

Lighthizer, soruşturma kapsamında dijital vergi planının ABD teknoloji şirketlerine zarar verip vermeyeceğini araştıracak.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, mart ayında yaptığı açıklamada, büyük internet şirketlerinin ülkelerinde elde ettikleri gelirlerin yüzde 3’ü oranında vergilendirileceğini söylemişti.

Le Maire ayrıca, verginin çoğunlukla Amerikan şirketlerini ilgilendirdiğini; ancak Çin, Alman, İspanyol ve İngiliz olmak üzere 30 firmanın yanı sıra, Fransız menşeli birkaç şirketin daha vergi düzenlemesine tabii olacağını belirtmişti.

Paris hükümeti, AB’deki reklam satışlarından yüzde 3 oranında vergi alınması konusunda Almanya ile işbirliği yapıyor. Google başta olmak üzere birçok internet şirketini ilgilendiren düzenlemenin 2021 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.