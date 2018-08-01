Fransa, Okullarda Cep Telefonu Kullanımını Yasakladı

Fransız öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmalarını yasaklayan yasa Fransa Ulusal Meclisi’nden geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasak kararını attığı tweetle duyurdu.

Agence France-Presse ’nin haberine göre, Fransız milletvekilleri, okul sınırları içinde cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı geçirdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte öğrenciler, yeni eğitim yılında telefonlarını evde bırakacak veya okul saatleri boyunca kapalı tutacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasak kararıyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, “Okullarda ve kolejlerde cep telefonlarına uygulanan genel yasak bugün Ulusal Meclis tarafından kesin olarak kabul edildi." ifadelerini kullandı.

L’interdiction générale des téléphones portables dans les écoles et les collèges a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale aujourd’hui.

Engagement tenu ✅ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 Temmuz 2018

Fransa hükümeti, yeni yasayla birlikte çocukların telefon bağımlılıklarını azaltmayı ve derslerine daha iyi konsantre olmalarını amaçlıyor. Söz konusu yasak, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri kapsıyor. Buna göre, 15 yaşın altındaki çocuklar eğitim amaçlı veya belirli müfredat dışı etkinlikler dışında okul sınırları içinde telefon kullanamayacak.

Fransa, geçtiğimiz Şubat ayında sürücülerin araba kullanmadıkları zamanlarda dahi araç içinde telefonla ilgilenmelerini yasaklamıştı. Yasayla birlikte dikkat dağınıklığı sebebiyle yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek isteyen hükümet, sürücülerin yalnızca araçlarını belli bir yere park ettiklerinde telefonlarını kullanabileceklerini belirtmişti.