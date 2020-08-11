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Bir Ülke Daha TikTok'a Soruşturma Başlattı

Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNIL) TikTok hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan TikTok'a Fransa da soruşturma başlattı. İşte Fransa'da başlatılan soruşturma hakkında bilinenler.

Fransa TikTok Hakkında Soruşturma Başlattı

Fransa'da CNIL tarafından şikayet üzerine TikTok'a soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Şikayetin mayıs ayında yaptığı açıklandı ancak şikayetin içeriği hakkında herhangi bir bilgi malesef yetkililer tarafından paylaşılmadı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada "TikTok kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumak bizim önceliğimizdir. CNIL tarafından yapılan soruşturmanın farkındayız ve onlarla tam işbirliği yapıyoruz" cümlelerine yer verildiği bilgisi bulunmakta.

Bill Gates: Microsoft'un TikTok Satın Alması Riskli Bir Hareket İNTERNET Bill Gates: Microsoft'un TikTok Satın Alması Riskli Bir Hareket

Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, TikTok'un işlediği kişisel veriler nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump TikTok'un Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise kapatılacağını açıklamıştı.

Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğu bilinmekte. TikTok'un en geç 15 Eylül'e kadar bir ABD menşeli şirket ile anlaşma sağlaması beklenmekte.

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