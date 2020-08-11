Bir Ülke Daha TikTok'a Soruşturma Başlattı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan TikTok'a Fransa da soruşturma başlattı. İşte Fransa'da başlatılan soruşturma hakkında bilinenler.

Fransa TikTok Hakkında Soruşturma Başlattı

Fransa'da CNIL tarafından şikayet üzerine TikTok'a soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Şikayetin mayıs ayında yaptığı açıklandı ancak şikayetin içeriği hakkında herhangi bir bilgi malesef yetkililer tarafından paylaşılmadı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada "TikTok kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumak bizim önceliğimizdir. CNIL tarafından yapılan soruşturmanın farkındayız ve onlarla tam işbirliği yapıyoruz" cümlelerine yer verildiği bilgisi bulunmakta.

Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, TikTok'un işlediği kişisel veriler nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söylemekte. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump TikTok'un Amerikan menşeli bir şirkete satılmaz ise kapatılacağını açıklamıştı.