Fransız İlaç Firması Koronavirüs Aşısının Fiyatını Açıkladı

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmalarına devam ederken Fransız ilaç firması Sanofi, yeni tip koronavirüs aşısının ne kadar fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Peki, yeni tip koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? Fransız ilaç firması Sanofi tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısının Fiyatı Belli Oldu

Euronews'teki habere göre Fransız ilaç firması Sanofi’nin Başkanı Olivier Bogillot, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bogillot, yaptığı açıklamada, geliştirdikleri COVID-19 aşısının 10 eurodan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtti.

Olivier Bogillot, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek” şeklinde konuştu. Bogillot, yüz milyonlarca dozu tedarik edebileceklerini belirtti.

Bogillot, "Dünyada milyonlarca hatta milyarlarca insanı aşılamak zorunda kalacağımızı biliyorsunuz, bu yüzden çok sayıda aşı tedarikçisine ihtiyacımız olacak. Rakip laboratuvarların bizden önce aşı geliştirmesi sorun değil, biz hemen sonra aşıyı piyasaya süreceğiz ve yüz milyonlarca dozu da tedarik edeceğiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Haris, geçtiğimiz günlerde BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında COVID-19 aşısının dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı açıklamada, "Gerçekçi zaman dilimi açısından gelecek yılın ortasına kadar yeni tip koronavirüs için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.