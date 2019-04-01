Fransız Sokak Sanatçısı Louvre Müzesi'ne Optik illüzyon Yaptı

Fransız sokak sanatçısı Jeane Rene, Louvre Müzesi’nin ünlü cam piramidinin 30. yıldönümü şerefine, ikonik yapıyı çevreleyen 17 bin metrekarelik optik bir illüzyon yarattı.

Mona Lisa tablosundan Zeus heykeline, Hammurabi Kanunları’ndan Büyük Sfenks’e kadar pek çok nadide esere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

1793 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te, Louvre Sarayı'na kurulan müze, bilhassa cam piramidiyle en az barındırdığı 460 bin eser kadar etkileyici.

Fransız sanatçı Jeane Rene, Louvre Müzesi’nin ünlü cam piramidinin 30. yıldönümü şerefine, ikonik yapıyı çevreleyen 17 bin metrekarelik optik bir illüzyon yarattı.

Rene ve 400 gönüllüden oluşan bir ekip, beş gün boyunca piramidin beyaz bir taş ocağına batmış gibi görünmesini sağlayan eseri yaratmak için 2 bin çıkartma kağıdı kullandı.

Müzenin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanmasına rağmen, Çin kökenli ABD'li mimar IM pei tarafından tasarlanan panjur piramidi 30 Mart 1989'da hizmete açılmıştı.

Rene ve beraberindeki gönüllüler tarafından yapılan bu sanat eseri, çıkartma kağıdından oluştuğu için kısa sürede parçalandı; ancak bu inanılmaz bir görüntüye sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Görkemli projeye ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Rene, “Görüntüler hayat gibi geçicidir. Biz bu sanat eserini yaptık ve o şimdi kendi başına yaşıyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.