Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator Ücretsiz Olarak Çıkış Yaptı!

Five Nights at Freddy's serisi gibi başarılı yapımlara imzasını atmış olan Scott Cawthon, yeni oyunu Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'ı Steam üzerinde oyun severlerin beğenisine sundu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, önceki Five Nights at Freddy's oyunlarında bir hayli farklı bir yapıya sahip. Hatırlanacağı üzere Five Nights at Freddy's serisindeki oyunlar ürpertici bir atmosfere sahip olan korku oyunlarıydı. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ise her yaştan oyun severe hitap eden, içinde herhangi bir korku öğesi barındırmayan eğlencelik bir oyun.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'da oyuncular bir pizza restorantının başına geçiyorlar. Bize kendi pizzalarımızı tasarlama imkanı veriliyor, seçeceğimiz malzemeleri pizzamıza yerleştirdikten sonra sıra bu pizzaları aç müşterilerimize servis etmeye geliyor.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'da ekranın sol üst köşesinden pizzaları alıyor, sonrasında sırada bekleyen müşterilere doğru fırlatıyoruz. Yeterli sayıda pizza yiyen müşteriler giderken yerine yenileri geliyor. Oyundaki temel amacımız ise en fazla pizzayı dağıtarak en yüksek puanı yakalamak.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator oldukça basit ve yüzeysel bir oyun; fakat oyunun ücretsiz olması ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olması dikkate değer. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'ı eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilirsiniz. Oyunu ücretsiz indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: