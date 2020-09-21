Freedom Fighters Derecelendirildi: IO Interactive Ne Planlıyor?

PEGI tarafından Freedom Fighters derecelendirildi. Şimdilik bir açıklamanın yapılmadığı derecelendirme, merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.

IO Interactive tarafından geliştirilmiş olan Freedom Fighters, 2003 yılında Gamecube, PC, PlayStation 2 ve Xbox için satışa sunulmuştu. Hikaye olarak alternatif bir tarihte geçen oyunda, New York şehrini ele geçiren Sovyetler Birliği güçlerine karşı direniş hareketi lideri Christophe Stone rolündeydik.

Freedom Fighters Derecelendirilmesi Neye İşaret?

Çıktığı zamanda değeri pek fazla bilinmemiş, halen de bilinmemekte olan bu oyun ile ilgili olarak yakın bir zaman önce enteresan bir gelişme yaşandı. Ünlü derecelendirme kuruluşu PEGI, Freedom Fighters oyununu PC için derecelendirmeye gitti. Derecelendirmenin kaldırılması ihtimaline karşın, aşağıya bir de ekran görüntüsü koyalım.

Bu oyun esasen Electronic Arts tarafından yayınlanmıştı. 2017 yılında Square Enix ile yolları ayıran IO Interactive ise bildiğiniz gibi artık bağımsız bir stüdyo. Bu bağlamda, yukarıdaki resimde görebileceğimiz en büyük değişiklik de yayıncı konumunda artık IO Interactive adının geçiyor olması.

Aslına bakarsanız bu derecelendirmenin neye işaret olduğu henüz belirsizliğini koruyor. Bir ihtimal, oyunun haklarının korunabilmesi için yapılmış bir hamle olabilir. Belki Freedom Fighters HD Remaster yönünde bir çalışma da olabilir. Akla gelen diğer bir ihtimal ise oyunun dijital mağazalar üzerinden de satışa sunulması isteniyor olabilir.

Herhangi bir açıklamada bulunulmadığı için, şu anlık sağlıklı bir sonuca varmak mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bu nedenle de gelişmeleri takip ederek ne olacağını görmek en iyisi olacak.

Son olarak, IO Interactive stüdyosunun şu anda HITMAN 3 üzerinde çalışıyor olduğunu hatırlatalım. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan oyunun 2021 yılının Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.