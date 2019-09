Frictional Games, Amnesia: Collection'ı Switch Konsoluna Uyarladı

Son olarak SOMA oyunu ile karşımıza çıkmış olan Frictional Games stüdyosu, daha önceden PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunduğu Amnesia serisini şimdi de Switch kullanıcılarının beğenisine sundu. Amnesia: Collection, bugün itibarıyla Nintendo eShop mağazasından satın alınabilir.

Amnesia koleksiyon paketinin içeriğinde Amnesia: The Dark Descent, ek paketi Amnesia: Justine ve devam oyunu Amnesia: A Machine for Pigs bulunuyor. Bu oyunlar bildiğiniz gibi ilk olarak PC platformunda satışa sunulmuştu. 2016 yılının Kasım ayında PlayStation 4 kullanıcıları ile buluşan paket, geçtiğimiz senenin Eylül ayında da Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Şimdi ise sıra Switch kullanıcılarına geldi.

2010 yılında çıkmış olan Amnesia: The Dark Descent oyununda Daniel isimli bir karakteri yönetiyorduk. Terk edilmiş bir şatoda uyanan karakterimiz geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Senaryo boyunca hatıralarını bir araya getirerek kendisini bekleyen dehşet verici sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Ek paketi Amnesia: Justine ise bir zindan hücresinde uyanan isimsiz kadın bir karakteri kontrolümüze veriyordu. Elinde sadece bir fotoğraf olan karakterimiz, bu kayıttan aldığı bilgi ile psikolojik bir testin deneği olduğunu öğreniyordu. Sonrasında ise kaçmasına izin veriliyordu.

Amnesia: A Machine For Pigs'de ise zengin bir fabrikatör olan Oswald Mandus rolündeydik. Londra sokaklarında geçen oyunda, üretilmiş olan bir makine harekete geçmek üzeredir. Deliliğe ve acıya neden olacağı söylenen bu makine aynı zamanda dünyayı da değiştirecektir. Çocuklarının başının belada olduğunu bilen Mandus ise çok geç olmadan onları kurtarmak için zamana karşı bir mücadeleye girişecektir.