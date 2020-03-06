Frictional Games, Amnesia: Rebirth Oyununu Duyurdu

Geliştirdiği korku oyunları ile nam salan Frictional Games, gerek Amnesia serisi olsun, gerek Penumbra serisi olsun ve gerekse de SOMA olsun, bizleri başka başka dünyalara götürmüş ve eşsiz atmosferlerde eşsiz hikayeler anlatmıştı. Tabii ki yüreğimizi ağzımıza getirerek. Son olarak 2015 yılında çıkmış olan SOMA sonrasında uzun bir süre sessizliğe gömülmüştü ama bu süreçte yan gelip yatmadıklarını söyleyebiliriz.

İsveç menşeli stüdyo, sessiz kaldığı süreçte sıradaki oyunu üzerinde çalışıyordu. Son birkaç aydır da geri dönüş sinyalleri verdiğini biliyoruz. Aralık ayı içerisinde açılan yeni tanıtım sayfası duyurusu sonrasında, Ocak ayından bu yana toplamda üç adet tuhaf video ile kafaları karıştırmıştı. Üçüncü video olan 'I am Tasi'nin üzerinden fazla bir zaman geçmedi ki yeni oyunun duyurusu da gerçekleştirildi. Frictional Games, bu Sonbahar mevsiminde Amnesia: Rebirth ile geri dönüş yapacak.

PC (Steam) ve PlayStation 4 için geliştirilmekte olan Amnesia: Rebirth oyununda, Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacaksınız. Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyun, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncini sonuna kadar zorlayacağınız yepyeni bir hikaye sunacak. Tasi bir yandan zamana karşı yarışacakken bir yandan da kişisel sorunları ile mücadele edecek. Issız mekanlarda ilerlemeye çalışırken umutları, korkuları ve pişmanlıklarıyla da başa çıkmaya çalışacak. Eğer Tasi kaybederse, her şeyini kaybedecek.

Şimdilik oyunun tam çıkış tarihi belli değil. Sonbahar mevsiminde çıkacağı söylenen Amnesia: Rebirth için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.