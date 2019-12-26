Frictional Games Sıradaki Oyunu için Yeni Bir Sayfa Açtı

Frictional Games yıllardan sonra nihayet geri dönüyor. Yeni açılan tanıtım sayfası, yakın bir zamanda bir duyurunun yapılacağına işaret.

Frictional Games stüdyosunun ilk oyunları Penumbra serisi olsa da esasen Amnesia: The Dark Descent ile meşhur olmuşlardı. Son olarak SOMA ile de kalite çizgilerini bir adım öteye taşımışlardı. 2015 yılında çıkmış olan bu oyun sonrasında, İsveç menşeli stüdyonun pek sesinin çıktığı söylenemez. Son olarak 2017 yılı içerisinde iki yeni oyun üzerinde çalıştıklarını öğrenmiştik. Hatta bu oyunlardan bir tanesine büyük oranda odaklanıldığı ve yeni bir deneyim sunmanın hedeflendiği de söylenmişti. Frictional Games, yakın bir zamanda yeni bir duyuru gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor.

Korku oyunlarında deneyimli olan geliştirici stüdyo, birkaç gün önce eski internet sayfasını kapattı. Bu hadisenin üzerinden çok geçmeden Next Frictional Game adıyla yeni bir sayfa açtılar. Bu sayfa şu an için herhangi bir içerik barındırmıyor. Sadece siyah bir sayfanın tam ortasında küçük bir cisim bulunuyor. Bu cisim hem boyut değiştiriyor hem de parlayıp parlayıp sönüyor.

Sayfanın mevcut durumundan açıkçası pek bir çıkarımda bulunmak zor. Bizleri SOMA ile okyanusun derinliklerine gönderdikten sonra bu defa uzaya çıkartacak olabilirler mi diye düşünmüyor değiliz. Yeni bir deneyim sunmayı hedeflediklerine göre bu bir ihtimal ama çok başka bir şeyin çıkabileceğini de akıllardan çıkartmamak gerek.