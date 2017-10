Friday the 13th: The Game İçin Ücretsiz Bir Mod Duyuruldu

Korku filmi deyince akla gelen ilk yapımlardan bir tanesi olan 13. Cuma yakın zaman önce video oyun dünyasına katılmış ve ortaya Friday the 13th: The Game isimli oldukça başarılı bir oyun çıkmıştı. Yapımcı IIIfonic de oyuncuların ilgisini taçlandırmak için oyuna eklenecek yeni modun ücretsiz olarak çıkacağını duyurdu.

1980’lerin ortasında geçtiğini tahmin ettiğimiz Friday the 13th: The Game, film serisinde de gördüğümüz Crystal Lake’de geçiyordu. Üçüncü kişi bakış açısıyla oynadığımız oyunda, sekiz kişiye kadar oyuncu aynı anda yer alabiliyordu. Sekiz kişiden bir tanesi Jason Voorhees’i kontrol ederken, diğer oyuncular da hayatlarını kurtarmak için mücadele veriyor ve Jason’a yakalanmadan bölgeden kaçmaya çalışıyorlardı.

Heyecan düzeyi bir hayli yüksek olan ve içerisinde birçok farklı mod bulunduran Friday the 13th: The Game için duyurulan yeni modun ismi Paranoia oldu. Yapımcı stüdyo Paranoia’nın çıkış tarihine dair henüz tam bir tarih vermezken, karşımıza nasıl bir mod çıkabileceğine dair ipucu da vermedi. Fakat oyuncular, Friday the 13th: The Game’in sosyal medya hesaplarında kullanılan #whoisfiVe hashtag’nin, beşinci filmde yaşananlara işaret ettiğini ve Paranoia modunun da bununla alakalı olabileceğine dair fikirleri de ortaya attılar.