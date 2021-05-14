Friends Özel Bölümünün Yayın Tarihi Açıklandı: Fragman Yayında!

Friends özel bölümünün yayın tarihi duyuruldu. Bir dönemin en başarılı sitcom dizilerinden bir tanesi olan Friends'in yeni bölümünde bazı özel konuklar da yer alacak. Friends: The Reunion ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Friends Özel Bölümünün Yayın Tarihi Nedir?

İlk olarak 22 Eylül 1994 tarihinde yayımlanmaya başlayan Friends, çok kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olarak büyük bir başarının altına imza atmıştı. 6 Mayıs 2004 tarihinde sona eren yapım, günümüzde bile popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan sitcom dizisinin özel bölümü resmiyet kazanmıştı ancak çekimler yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti. Çekimlerine 5 Nisan 2021 tarihinde başlanan yapımın oyuncu kadrosunda eski isimler yer alacak. Eski oyunculara ek olarak bazı özel konuklar da bulunacak.

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre özel bölümde Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington, BTS, James Corden ve David Beckham gibi isimler olacak. HBO Max, Friends: The Reunion için bir fragman yayımladı. Yayımlanan fragman ile birlikte bölümün yayın tarihi belli oldu.

Fragman, çok kısa süre içerisinde 1 milyon 400 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. 35 bin beğeni almayı başaran videoya 2300'den fazla yorum yapıldı. Bu, özel bölümün çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklendiğini gözler önüne seriyor. 40 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Friends: The Reunion (Özel Bölüm) Oyuncu Kadrosu

David Beckham

Justin Bieber

BTS, James Corden

Cindy Crawford

Cara Delevingne

Lady Gaga

Elliott Gould

Kit Harington

Larry Hankin

Mindy Kaling

Thomas Lennon

Christina Pickles

Tom Selleck

James Michael Tyler

Maggie Wheeler

Reese Witherspoon

Malala Yousafzai

Courteney Cox

Lisa Kudrow

Matt LeBlanc

Matthew Perry

David Schwimmer.

Friends: The Reunion (Özel Bölüm) Ne Zaman Yayımlanacak?

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni bölüm, 27 Mayıs tarihinde HBO Max isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.