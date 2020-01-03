Friends'te Chandler'ın Yaptığı Şakaya Cevap 20 Yıl Sonra Geldi

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Friends, ilginç bir olayın konusu oldu. Dizinin içerisinde yer alan sevilen karakterlerden Chandler, son bölümlerinden biride Ross ve Rachel’ın kızı Emma hakkında küçük bir şaka yapmıştı. O şakaya cevap 20 yıl sonra Emma karakterini canlandıran Noelle Sheldon'dan geldi.

Dizide Ross ve Rachael arasındaki fırtınalı aşk sonrasında dünyaya gelen Emma, hikayeye farklı bir tat katmıştı. Emma'nın doğum gününü anlatan bir sahnede ise Emma'ya 20 yıl sonra gösterilmek üzere çekilen bir kamera kaydı çekiliyordu. Küçük bebek uyurken başlatılan kayıtta buna atıf yapan Chandler karakteri, çekim başlar başlamaz Emma'ya "hala uyuyor musun?" şeklinde bir soru yöneltiyordu. O sahnenin üzerinden 20 yıl geçmişken, cevap gerçekten Emma'dan geldi.

Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor tadındaki olay, 2020'ye girdiğimiz dakikalarda yaşadı. Emma'yı oynayan ikizlerden bir tanesi olan Noelle Sheldon, Instagram sayfasında o şakaya atıfta bulunarak, "Şimdi uyandım, herkese mutlu 2020 dilerim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sheldon ve kız kardeşi Cali, dizinin 9. ve 10. sezonlarında Emma’yı canlandırmıştı. İki kız kardeş de yakın zamanda Jordan Peele’nin filmi Biz’de (Us) yer almış, Lindsey ve Becca Tyler karakterlerine hayat vermişti.