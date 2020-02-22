“Friends” Yeniden Bir Araya Geliyor

1990’lı yılların unutulmayan dizisi Friends, özel bir araya gelme bölümüyle HBO Max'da yayınlanacak.

HBO Max, yaptığı bir açıklamada Friends dizisi oyuncularının yeniden bir araya geleceğini belirtti. Mayıs 2020’de yayınlanması planlanan özel çekim için oyuncuların yeniden bir araya geleceği ifade edilirken, aynı zamanda orijinal 236 bölümün de izlenebileceği söylendi.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer özel çekim için bir araya gelecek. Böyle bir birleşmenin ucuz olmayacağı aşikâr bir gerçek. Variety, oyunculara "en az 2,5 milyon dolar" ödeneceğini açıkladı.

Yeni Bir Bölüm Çekilmeyecek

Çekimler, dizinin orijinal ses sahnesi olan Warner Bros. Studio lotunun 24. aşamasında gerçekleştirilecek. Ben Winston’un, karakterlerle yeni bir bölüm çekmeyeceğinin, aktörler arasında yeniden bir araya gelme üzerinde diyalogları yöneteceğinin altı çiziliyor.

HBO Max'in baş içerik sorumlusu Kevin Reilly, yaptığı açıklamada, yeniden bir araya gelişin sadece dizi oyuncuları için değil aynı zamanda Friends hayranları için de olacağını ifade etti.

Friends dizisinin hayranları tarafından haber büyük bir sevinçle karşılandı. Şimdi, merakla özel çekimin yayınlanacağı gün bekleniyor.